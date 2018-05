Inserita in Sport il 07/05/2018 da Direttore SLALOM Città di Partanna Mancano meno di due settimane allo svolgimento della 25^ edizione dello Slalom Città di Partanna, manifestazione che lega il prorio nome all’omonima cittadina della valle del Belice e ben si coniuga con le bellezze paesaggistiche e monumentali del territorio. La gara, organizzata dallo Sporting Club Partanna, è valida per la Coppa Aci Sport quinta zona e per il Campionato Siciliano seconda zona e si disputerà il prossimo 20 maggio sulla lunghezza di tre manche.

L’edizione del quarto di secolo non presenta grosse novità rispetto al passato. Nessun cambiamento nel tracciato che si presenterà ai paladini del volante invariato nella distanza, con i suoi tortuosi e tecnici 2 chilometri e 990 metri, rallentati da 14 postazioni di birilli. La competizione, che si svolgerà in tre manches, interesserà la strada provinciale n°26 Salaparuta – Partanna. Il programma prevede le verifiche tecnico sportive, sabato 20 maggio, dalle 15:30 alle 19:30 sul corso Vittorio Emanuele e in piazza Falcone e Borsellino, la ricognizione del percorso, domenica 20 maggio alle ore 9,00 e a seguire le tre salite valide per la classifica. Le scuderie del Castello Grifeo di Partanna saranno invece sede della premiazione domenica pomeriggio alle 16.00.

Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 14 maggio. Anche quest´anno, a corollario dello slalom, si svolgerà una competizione di regolarità sport. Lo scorso anno vinse Giuseppe Virgilio su Radical Sr 4