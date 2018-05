Inserita in Cronaca il 07/05/2018 da Direttore MENZIONE SPECIALE DALLA REGIONE PER LA RACOLTA DIFERENZIATA A PARTANNA Partanna,

Nicolò Catania: “Premiati gli sforzi di cittadini, operatori e amministratori”

PARTANNA. Il Comune di Partanna ha ottenuto una menzione speciale per la raccolta differenziata nell’ambito del premio “Comune virtuoso nella raccolta differenziata 2017”, indetto dalla Regione Sicilia. Il riconoscimento è stato conferito a Partanna per l’elevata performance mensile con oltre il 50 per cento di differenziata. Il premio, giunto alla seconda edizione, “riconosce la buona amministrazione di sindaci, assessori, tecnici comunali e aziende di gestione e raccolta dei rifiuti che, in sinergia, hanno dato testimonianza concreta con il loro impegno di saper implementare azioni efficaci nel campo del rispetto dell’ambiente, della cultura del riciclo e della raccolta differenziata”. Nel corso della cerimonia tenuta a Catania al centro fieristico Le Ciminiere, il presidente della Regione Nello Musumeci, in occasione dell’inaugurazione del 10° Salone internazionale dell’ambiente “Progetto Confort”, ha premiato i 37 Comuni che hanno superato la soglia del 65 per cento e i 75 Comuni la cui media annuale oscilla fra il 50 e il 65 per cento. Per la determinazione delle percentuali di raccolta la Regione ha preso in considerazione gli ultimi quattro mesi del 2017 mentre allo stato attuale la percentuale si è notevolmente innalzata. “Un riconoscimento per l’attività portata avanti in sinergia con i cittadini – afferma il sindaco Nicolò Catania -. I partannesi in primis, gli operatori e l’amministrazione tutta sono stati premiati per gli sforzi compiuti nel raggiungimento di percentuali di raccolta elevate e che in questi cinque anni sono progressivamente aumentate. Proprio nel 2017 abbiamo raggiunto picchi del 59 per cento che confermano quanto le buone pratiche, messe in campo dall’amministrazione e recepite dai cittadini, siano fondamentali per ottenere risultati.positivi” .