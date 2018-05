Inserita in Sport il 07/05/2018 da Direttore FARE LA DIFFERENZA!!! RotaryMaking difference!!!” Si è svolta in data 06 maggio, presso il centro storico di trapani e il lungo mare Dante Alighieri, la manifestazione “Correre per fare la differenza” organizzata dai Rotaract e Rotary Club Trapani, in collaborazione con l’Asd Triathlon team Trapani e il comitato territoriale Uisp di Trapani, con il patrocinio del Comune di Trapani. Tale evento è stato valido come terza prova del Grand Prix regionale Uisp di corsa su strada.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini ed è stata profondamente sentita da tutti gli organizzatori e corridori. Inaspettata e sensazionale anche la partecipazione di turisti tra cui quella di un corridore francese, Legros Cedric, della Federazione Triathlon Francia, che ha preso parte alla manifestazione aggiudicandosi il terzo posto della categoria M40.

La giornata è stata articolata in due momenti: una prima fase ludico-motoria di km 1, aperta dai tamburi dell’Associazione Tamburistica “Vento di Tramontana”, che ha coinvolto tutti i partecipanti di tutte le fasce d’età tra cui bambini pieni di gioia e divertiti dal suono dei tamburi e dal clima di allegria. La seconda fase, invece, è stata dedicata alla prova Grand Prix che ha visto la partecipazione di più di 200 corridori. Tale fase è stata vinta per la categoria uomini da Nicolò Garuccio della 5 Torri Trapani e, per la categoria donne, da Lucia Maltese della Number One. Sempre in tale occasione sono stati premiati numerosi membri di altre categorie tra cui la sign.ra Concetta Benenate della Polisportiva Incontro Alcamo e il sig. Andrea Amato della Polisportiva Podistica Salemitana che hanno primeggiato nella categoria F.I.S.D. – Federazione Italiana Sport Disabili.DSC_0744

Dopo le premiazioni il corpo di ballo Zumba dell’ET Club capitanato da Michela Vanella, si è esibito per il pubblico presente.

Il Presidente del Rotaract Club Trapani, Alessandro Vona, dichiara: “Ho trascorso una giornata splendida, tutto molto bello, DSC_0993soprattutto la passeggiata iniziale che “ha fatto la differenza”. Di gare, personalmente, ne ho viste tante, ma per questa sono estremamente felice sia perché è andato tutto per il meglio sia perché abbiamo raggiunto gli scopi prefissati.”

A tal proposito, nobile la finalità della manifestazione: il ricavato è stato devoluto al progetto del Rotary International “End Polio Now”, all’UNITALSI Trapani per donare ad un ammalato un viaggio per il pellegrinaggio per il Santuario della Madonna di Lourdes; e a “Casa Famiglia Francesco” a cui è stata donata un’asciugatrice.

Vona continua dicendo: “Sensazionale la partecipazione di oltre 200 corridori. Ho corso anch’io con Peppe Cognata. Credo che il tutto sia stato bello anche per la città, una giornata di sport fa sempre e solo bene!”.

Ogni socio dei rispettivi club è stato parte importante di questa grande macchina d’azione per il sociale, quale è la famiglia Rotariana. Anche i piccoli, ma grandi dentro, soci dell’Interact Trapani hanno saputo far la differenza mostrando il loro impegno con la loro attiva partecipazione.

Anche Giuseppe Cognata del Rotary Club Trapani dichiara: “A conclusione di questa giornata impegnativa ma ricca di emozioni e soddisfazione voglio ringraziare tutti coloro che hanno preso parte e partecipato all’organizzazione della manifestazione “correre per fare la differenza “: i runners, le associazioni sportive , l’Unitalsi di Trapani ,tutti gli sponsor, il garante della persona disabile del comune di Trapani, la Uisp di Trapani , il Comune di Trapani, l’associazione Triathlon team di Trapani, i tamburinari di Trapani ,l’Et club, Telesud, i ragazzi del servizio di protezione civile, il servizio di assistenza sanitaria tramite ambulanza, il medico , i soci del Rotary club di Trapani, del Rotaract e dell’Interact; perché senza di voi non sarebbe stato possibile raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Siamo stati veramente in tanti a FARE LA DIFFERENZA!!! RotaryMaking difference!!!”