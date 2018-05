Inserita in Cultura il 07/05/2018 da Direttore Turismo: al via la X edizione della Trapani Welcome Card E´ ormai un servizio consolidato quello della "Trapani Welcome Card", giunta alla sua 10° stagione, l´iniziativa di marketing territoriale, promossa da Trapani Welcome che ha l´obiettivo di mettere in rete le diverse risorse turistiche dell´intero territorio – spesso poco conosciute - per fornire uno strumento utile per turisti e visitatori, in linea con le principali località europee. Non una semplice carta sconti dunque, ma un servizio utile ed efficace, ormai divenuto un punto di riferimento per turisti e operatori del settore, da Trapani a Marsala sino alle Egadi e non solo.



La card conferma anche quest´anno le tante collaborazioni con aziende, enti e imprese del territorio, fra cui: Atm Trapani, Funierice, Liberty Lines, Comune di Erice con il Castello di Venere e il Museo Cordici, il circuito Erice Pass, il Museo del Sale a Nubia, le Saline Ettore e Infersa, Torre di Ligny, Levanzo con la grotta del Genovese, l´Ente Luglio Musicale trapanese, le cantine Florio, il Centro di Cultura Gastronomica "Nuara" con le sue cooking class, lo Stabilimento Florio di Favignana, galleria d´arte moderna "la Salerniana" di Trapani e molto altro ancora. New entry per la stagione turistica 2018, sono il Museo delle Illusioni di Trapani, il Trenino delle Saline, Parco Avventura Erice, il Trenino Duepuntozero – Marsala.



Anche quest´anno, per chi acquista la card un servizio gratuito in più: la breve guida "Trapani Pocket", una "mappa intelligente" in versione bilingue per scoprire i territori di Trapani de Erice.



La Trapani Welcome Card si può trovare negli info point turistici della città di Trapani, presso l´aeroporto di Trapani Birgi, in alcuni alberghi convenzionati, e on-line. Per ulteriori informazioni è possibile consultare l´App disponibile gratuitamente su apple store e google play. Oppure telefonare al numero 340.2427212 o ancora visitare il sito www.card.trapaniwelcome.it