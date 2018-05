Inserita in Cronaca il 07/05/2018 da Direttore Ambiente: ADOTTA UNA PIANTA 2018” Grande partecipazione al vivaio ‘Il Melograno’

Grande successo ha riscosso la manifestazione ‘Adotta una Pianta’, organizzata dalla società cooperativa ‘Creativamente’ e dal Centro diurno ‘Insieme con…’, con il patrocinio della Città di Mazara del Vallo, presso il ‘Vivaio il Melograno’ giunta alla sua settima edizione. Una manifestazione di promozione sociale di inclusione socio lavorativa dei pazienti con disabilità psichica nel corso della quale è stato possibile non solo ammirare Moto d’Epoca e una vasta varietà di animali da cortile e di piante, oltre degli splendidi cavalli ma anche acquistare, con una donazione simbolica, generi di ortovivaismo e ovicultura, prodotti dalle due associazioni.

Gli intervenuti sono stati intrattenuti con laboratori a tema e con la degustazione dei prodotti di produzione del vivaio "Il Melograno".

“Dal 2012, anno in cui è nato il progetto, ‘Adotta una Pianta’ vuole rappresentare un esempio di buona prassi per l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili psichici, e siamo orgogliosi di essere giunti alla sesta edizione e di poter contare sulla collaborazione non solo delle nostre associazioni: ‘Creativamente’ e ‘Insieme con …’, ma anche di altre associazioni che continuamente ci forniscono il loro supporto e che ringraziamo per questo”, hanno detto gli organizzatori della manifestazione nel corso dei saluti di rito.

Mazara del Vallo, 07 Maggio 2018