Inserita in Politica il 07/05/2018 da Direttore Il centro destra si ricompatta, a Trapani, per le amministrative del prossimo 10 giugno Una fase di dialogo che ha visto la convergenza di idee e di programmi sulla persone

dell’ avvocato Vito Galluffo, candidato sindaco per la città.



Non sono stati facili questi mesi per Trapani, che ha fronteggiato gravi problemi senza la guida di una Amministrazione eletta, che sapesse raccordarsi con i cittadini raccogliendone le istanze.

Abbiamo deciso di interpretare il comune sentire di molti che manifestano la necessità di tornare a credere che la politica passi anche dalle sigle dei partiti. Il senso alto di una politica che guarda al bene collettivo e alla democrazia. Popolari e Autonomisti- Idea Sicilia, insieme agli alleati Forza Italia e Diventerà Bellissima, ha scelto di privilegiare i programmi e la linearità politica, certi di raggiungere buoni risultati per governare la città e per riportare Trapani al ruolo di centralità di tutta la provincia.



Non ci appartiene lo scontro fine a se stesso, sarà una campagna elettorale basata sulla dialettica programmatica.



Nella nostra coalizione ognuno manterrà la sua storia politica e la sua tradizione partitica, orgogliosi di farlo.



Siamo certi di poter dare a Trapani una Amministrazione efficiente, in grado di impegnarsi per cambiare la rotta del declino economico e sociale in cui siamo piombati.

Un sindaco, quale Vito Galluffo, che saprà essere attento alle necessità dei cittadini e ad un territorio che naviga senza guida.



I Popolari e Autonomisti con Idea Sicilia ci sono per dare un contributo programmatico di idee, insieme alle risorse umane.



La politica non può essere sintesi di governance a conduzione astratta con galleggiamento delle istituzioni, ma senso di responsabilità e anche di sacrificio.

La nostra è una coalizione che a testa alta e senza imbarazzi appoggia il candidato sindaco Vito Galluffo per ridare identità e orgoglio a Trapani.