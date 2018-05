Inserita in Salute il 07/05/2018 da Direttore Al via corso di preparazione al parto all’Ospedale di Mazara del Vallo Dopo tanti anni, a pochi mesi dall´apertura del Punto nascita, si inaugura a Mazara del Vallo il 1° corso di accompagnamento alla nascita. Continua così l’offerta di nuove iniziative che l’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, diretta da Pietro Musso, offre alle donne in gravidanza del comprensorio di Mazara del Vallo e dei paesi circostanti.



Martedì prossimo 8 maggio alle ore 15,00 nel reparto di Ostetricia, nella saletta al 3° piano, avrà inizio il primo “Corso di preparazione al parto” aperto a tutte le donne in gravidanza ed ai loro partner, che desiderano incontrare e sapere qualcosa di scientifico sull’evento nascita.



“Credo che il corso – spiega Musso - rappresenti un momento importante per la gravida. Le permetterà di aver spiegato dalle nostre ostetriche, guidate dalla coordinatrice Francesca Napoli, l’evoluzione della gravidanza, la dinamica del parto, la cura del neonato e di prendere confidenza con l’ambiente in cui partorirà. L’attività svolta dalle ostetriche sarà affiancata da un gruppo di operatori qualificati. La presenza del ginecologo, del neonatologo, dell’anestesista completerà le prerogative del corso”.



Nel corso degli otto incontri, ogni martedì pomeriggio, verranno affrontate tutte le problematiche inerenti la gravidanza fisiologica, il parto, il puerperio e la cura del neonato. Saranno discusse anche le tematiche della gravidanza a rischio e del taglio cesareo.



“Ma non sarà solo informazione – aggiunge Musso - durante il corso di preparazione al parto ci saranno diversi momenti in cui le gravide sperimenteranno anche esercizi per il pavimento pelvico, esercizi in cui si insegnerà a respirare e a muoversi in particolari modi. Si tratta di valorizzare il benessere fisico e psichico della futura mamma che solo così potrà acquisire una piena consapevolezza, una forza di decisione e una fiducia in se stessa in un momento delicato come il parto”.



Nel corso degli incontri saranno anche proiettati filmati e slides. Il corso si avvarrà anche della collaborazione del Consultorio familiare di Mazara del Vallo dell’ASP, che porterà l’esperienza acquisita con l’attività svolta sul territorio cittadino.



“Sono particolarmente lieto di questa iniziativa – commenta il commissario dell’ASP Giovanni Bavetta – sia perché aumentiamo la qualità dei servizi all’utenza del circondario mazarese, che perché va nell’ottica dell’integrazione tra ospedale e servizi territoriali che noi propugniamo”.



Al corso possono partecipare tutte le gestanti: siano esse seguite in gravidanza dal Consultorio che da un ginecologo privato, che vogliano partorire presso il Punto nascita di Mazara del Vallo o presso altri ospedali o cliniche. Per questo primo corso di accompagnamento alla nascita i contatti telefonici sono i seguenti: 0923 677278 o 3394494401.