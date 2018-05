Inserita in Sport il 07/05/2018 da Direttore Federazione Italiana Rugby: Risultati squadre siciliane Campionato nazionale Serie B – Girone 4

Decima giornata di ritorno – 06/05/2018



CUS Catania - Avezzano Rugby 24 – 14

Paganica Rugby – CLC Messina 76 – 07

Frascati Rugby – Amatori Catania 23 – 25



Prossimo turno – 13/05/2018



Amatori Catania - Paganica Rugby

CLC Messina – Rugby Napoli Afragola

Colleferro Rugby – CUS Catania



Campionato nazionale Serie C – Girone H – Poule promozione

Quinta giornata di ritorno – 06/05/2018



Tigri Bari – Ragusa Rugby 15 - 20



Campionato regionale Serie C – girone 1

Quinta giornata di ritorno – 06/05/2018



Amatori CT 1963 – Palermo Rugby 14 – 14

Briganti Librino CT – Syrako Rugby SR 62 – 07



Ha riposato: Lions ME



CLASSIFICA ALLA QUINTA GIORNATA DI RITORNO



Palermo Rugby 37

Amatori CT 1963 27

Briganti Librino CT 22

Syrako Rugby SR 11

Lions ME 02



Amatori CT 1963 4 punti di penalizzazione



Campionato regionale Serie C – girone 2

Recupero seconda giornata ritorno – 06/05/2018



Vittoria Rugby – Fenix Belpasso 00 – 60



CLASSIFICA ALLA TERZA GIORNATA DI RITORNO



Nissa Rugby 22

Aquile Enna 20

Fenix Belpasso 15

Vittoria Rugby 00



Aquile Enna 4 punti di penalizzazione



Campionato regionale Under 18 – girone 2

Quinta giornata di ritorno – 06/05/2018



Amatori CT 1963 – Palermo Rugby 05 – 17

Amatori Catania – Nissa Rugby 20 – 00 per rinuncia Nissa Rugby



Ha riposato: Briganti Librino CT



CLASSIFICA ALLA QUINTA GIORNATA DI RITORNO



Amatori Catania 37*

Palermo Rugby 24

Amatori CT 1963 19*

Briganti Librino CT 02*

Nissa Rugby -12*



* Una partita in meno



Briganti Librino CT 8 punti di penalizzazione

Nissa Rugby 12 punti di penalizzazione



Campionato regionale Under 16 – girone 1

Recupero prima giornata di ritorno – 06/05/2018



Briganti Librino CT – Amatori CT 1963 00 – 20 per rinuncia Briganti Librino CT



CLASSIFICA ALLA TERZA GIORNATA DI RITORNO



CUS Catania 25

CLC Messina 25

Amatori CT 1963 10

Briganti Librino CT -08



Briganti Librino CT 8 punti di penalizzazione



Campionato regionale Under 16 – girone 2

Quinta giornata di ritorno – 06/05/2018



San Gregorio – Palermo Rugby 29 - 45

Amatori Catania – Nissa Rugby 32 - 05



Ha riposato: C.R. Barcellona



CLASSIFICA ALLA QUINTA GIORNATA DI RITORNO



Palermo Rugby 34*

San Gregorio 31*

Amatori Catania 08*

Nissa Rugby 07*

C.R. Barcellona 02**



* Una partita in meno

** Due partite in meno



Amatori Catania e Nissa Rugby 4 punti di penalizzazione