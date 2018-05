Inserita in Politica il 06/05/2018 da Direttore Alessio Rovera concede subito il bis e vince all´esordio stagionale anche nella Carrera Cup France Spa (Belgio) / Varese, 6 maggio 2018. Alessio Rovera concede subito il bis e vince all´esordio stagionale anche nella Carrera Cup France. Il campione in carica della Carrera Cup Italia, dopo aver vinto gara 2 proprio del primo round del monomarca italiano a fine aprile a Imola, ha inaugurato gli impegni 2018 nella Carrera Cup France con un altro grande trionfo in gara a Spa. Sul leggendario circuito belga dove erano impegnate ben 36 Porsche 911 GT3 Cup, il portacolori dello Tsunami Racing Team è scattato benissimo dalla terza posizione in griglia e di forza è andato a prendersi subito la testa della corsa, difesa poi strenuamente con tanto di giro più veloce fino al traguardo. Grande la gioia sul podio per il 22enne varesino, che in gara 2 ha poi lottato ancora a lungo ai vertici dopo essere rimasto bloccato per un "lungo" di un rivale allo start. Anche la seconda corsa del weekend si è comunque conclusa sul podio grazie al terzo posto finale, che consente a Rovera di prendere la vetta della classifica del monomarca francese. Il prossimo round della Carrera Cup France sarà nel weekend del 20 maggio a Zandvoort, Olanda, appuntamento successivo al secondo impegno nella Carrera Cup Italia a Le Castellet il prossimo fine settimana al quale Alessio ha deciso di prendere parte.



Alessio Rovera dopo la vittoria a Spa: "E´ stato il debutto perfetto! Bellissimo, siamo davvero contenti anche se il campionato è ancora lunghissimo. Gli avversari sono preparati e quindi l´obiettivo resta quello di mantenere i nervi ben saldi. In gara 1 ho fatto un´ottima partenza e poi abbiamo difeso la leadership. Dovevamo rimanere davanti e ci siamo riusciti malgrado all´inizio abbiamo un po´ sofferto per via di un assetto più conservativo e per aver raccolto un detrito su uno pneumatico. Poi nel finale sono riuscito a prendere del margine. Il team ha svolto un lavoro magnifico e pure in gara 2, non fossi stato rallentato all´inizio, avremmo potuto lottare per la vittoria: avevamo un gran passo e gomme molto buone dopo che in qualifica non avevo potuto sfruttarle al meglio a causa di una neutralizzazione. Comunque un gran weekend, mi sono divertito e non vedo l´ora di affrontare Le Castellet e Zandvoort in fila".