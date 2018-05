Inserita in Tempo libero il 06/05/2018 da Direttore Partecipa anche TU, indicando il C.F A.N.A.S., alla costruzione del ponte della solidarietà Diventa protagonista e attore principale della tua storia partecipa, anche tu, alla costruzione del ponte della solidarietà con il tuo 5 x 1000. Il ponte che stiamo costruendo è volto a raggiungere i piu 5xmilledeboli e sostenere chi è stato meno fortunato. Non servono grandi imprese o azioni eroiche, ma un piccolo gesto per un grande progetto, indica nella dichiarazione dei redditi il C.F. 05662920825 dell´Associazione Nazionale di Azione Sociale (A.N.A.S.) ed anche tu potrai dire di aver partecipato alla costruzione del grande ponte della solidarietà, che unisce i meno fortunati alla società migliorando la qualità della vita dell´uomo.