BES, DSA ed inclusione sociale è il corso organizzato a Partinico dall´USR

Inserita in Cultura il 06/05/2018 da Direttore BES, DSA ed inclusione sociale è il corso organizzato a Partinico dallŽUSR Si è concluso il corso di formazione "BES, DSA: INCLUSIONE" organizzato per i docenti dellŽambito 20, dallo stesso Ambito dellŽUSR Sicilia e tenutosi presso lŽistituto Tecnico Commerciale Carlo Alberto dalla Chiesa di Partinico.

Il corso è rientrato tra quelli obbligatori previsti dalla Legge 107 del 2015, meglio nota come "Buona Scuola".

AI percorso, del quale è stato formatore il ch.mo prof. Antonio Fundarò, docente presso il corso di laurea in "Scienze e tecniche psicologiche" nellŽuniversità degli Studi di Palermo, hanno partecipato i docenti di ogni ordine e grado delle scuole rientranti nellŽambito 20 del USR Sicilia allo scopo di approfondire norme, regolamenti, metodologie, dinamiche comportamentali e conoscenze specifiche sui Bes e sulle difficoltà di apprendimento degli alunni dislessici, disgrafici, disortografici, discalculici e disprassici, che, purtroppo, sono sempre più in continuo aumento nella nostra società. Ciascun docente, ha avuto, dunque, lŽopportunità di acquisire le dovute competenze, dimostrando professionalità e interesse nel voler aggiornare il proprio bagaglio culturale, per operare scientificamente, non solo umanamente ed offrire ricadute positive nelle classi in cui i bisogni educativi speciali, la dislessia, la disgrafia, discalculia, disortografia e disprassia interpellano e sfidano le nostre metodologie didattiche. Ciascun docente ha lavorato in presenza, grazie anche alla professionalità del tutor prof.ssa Vita Corrao, per un numero totale di 20 ore, riguardanti quattro unità formative corredate da questionari di riferimento e da alcune consegne come la realizzazione del PDP o del Modello 1.