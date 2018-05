Inserita in Politica il 05/05/2018 da Direttore Bartolo figuccio si candida con Scirocco a sostegno di Peppe Bologna la candidatura Di Bartolo figuccia è maturata in un contesto particolare di esperienze che ha vissuto in questi ultimi. E´ noto il suo impegno per quanti soffrono e quanti attraversano momenti di difficoltà sul territorio.La sua vocazione quotidiana verso la solidarietà e noto a tanta gente che ha trovato in Bartolo un punto di riferimento sociale morale e culturale sul territorio.

Non potendo più assistere indifferente al degrado in cui versa la città è stato spinto dagli amici ed ha deciso di impegnarsi in prima persona, strutturando un progetto politico di sviluppo per difendere quanti in questi anni stanno attraversando momenti di grave difficoltà familiare.

Non una candidatura alla ricerca di uno spazio politico o di uno stipendio una candidatura per mettere a servizio della città e dei più bisognosi l´esperienza maturata in anni e anni di lavoro incontrando tanta gente e confrontandosi con loro.

Bartolo nel ringraziare tutti gli amici che hanno voluto la sua candidatura ha precisato che piu che di candidatura è mettere a disposizione degli amici e della città la sua esperienza il suo patrimonio.

E soprattutto il suo amore verso quelle persone che attraverso difficoltà e che le istituzioni, le quali si avviano verso un sistema sempre più liberale e meno solidale, ritiene di converso che l´uomo non può essere abbandonato quando è in difficoltà anzi quando è in difficoltà le istituzioni dovrebbero essere presente nel sostenere quelle famiglie che sono Il punto fondamentale di ogni comunità