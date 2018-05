Inserita in Sport il 05/05/2018 da Direttore ERICE DOG TREKKING, Erice vetta, domenica 27 maggio Domenica 27 maggio alle ore 9.00 con partenza da Porta Spada inizierà il primo “ERICE DOG TREKKING”. Questo evento Sportivo, primo nel suo genere nel nostro territorio, è aperto a tutte le coppie uomo cane e permette di unire la passione per la montagna con l’amore per il proprio cane.



Il dog trekking è un vero e proprio sport, e non consiste solo nel farsi accompagnare in montagna dal proprio amico a quattro zampe. Nel dog trekking il nostro cane avrà un vero e proprio ruolo da svolgere nel migliore dei modi. Il trekker si mette dietro al cane, al quale è legato tramite una corda. La corda collega l’imbrago da traino del cane con la cintura da dog trekking del padrone. Questo non significa farsi trascinare in ogni caso l’evento non è agonistico e la corda non sarà obbligatoria. Per accompagnare i neofiti di questa disciplina sarà presente l’Istruttrice Cinofila Veronica Orazi che proporrà dei momenti di gioco e di addestramento.



Il sentiero scelto in collaborazione con il Club Alpino Italiano (CAI), che sarà presente il giorno dell’evento, è quello di porta Castellamare – Tre chiese. Si parte da Porta Spada, una delle quattro aperture delle mura elimo-puniche, per calpestare un breve itinerario ad anello (4,5 km). Si scende lungo il versante settentrionale di Monte Erice, verso i resti di Porta Castellammare, riscoperti dopo le recenti indagini archeologiche nella zona. Si prosegue per un breve tratto nella direzione della Chiesa di S. Maria Maddalena, e poi Sant’Ippolito e infine Santa Maria Maggiore, databili al XIV sec. Il percorso, oltre ad essere caratterizzato da un’antichissima strada lastricata con pietra ericina, è un tripudio di colori grazie alla flora nostrana. Il panorama, incredibilmente bello, spazia dalle Isole Egadi alla piana di Bonagia, Valderice e ai rilievi di Custonaci (Monte Cofano), fino a quelli di San Vito Lo Capo (Monte Monaco).



I posti sono limitati ed è necessario la preiscrizione online e l’approvazione da parte degli organizzatori.



L’evento è organizzato dall’ASD “the Stage”, viene patrocinato dal Comune di Erice, dal Comitato Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) e dall’Ordine dei Medici Veterinari di Trapani.



Svolto in collaborazione con il Club Alpino Italiano e con Il Centro Medico Veterinario Sant’Antonio, nonché sponsorizzato dalla Farmina Pet Food.