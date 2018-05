Inserita in Salute il 05/05/2018 da Direttore Città di Mazara del Vallo “ADOTTA UNA PIANTA 2018” Si rinnova anche per il 2018 l’appuntamento con la manifestazione ‘Adotta una Pianta!’, evento organizzato dalla società cooperativa ‘Creativamente’ e dal Centro diurno ‘Insieme con…’, con il patrocinio della Città di Mazara del Vallo presso il ‘Vivaio il Melograno’ in Via Plauto, 16, giunto alla sua settima edizione.



Una manifestazione, quella di domani, domenica 6 Maggio con inizio alle 09,00, di promozione sociale di inclusione socio lavorativa dei pazienti con disabilità psichica.



I cittadini che parteciperanno potranno ammirare Auto e Moto d’Epoca, una vasta varietà di animali da cortile e di piante, oltre a degli splendidi cavalli. Gli ospiti inoltre potranno degustare i prodotti di produzione del vivaio "Il Melograno".



“Il progetto – dichiarano gli organizzatori – rappresenta un esempio di buona prassi per l’inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità psichica. Grazie alla collaborazione tra le nostre associazioni, ‘Creativamente’ e ‘Insieme con …’, abbiamo sperimentato con successo nel nostro territorio una nuova realtà imprenditoriale a favore delle persone svantaggiate e per il settimo anno consecutivo mostriamo alla Città quello che facciamo”.



Durante la manifestazione sarà possibile acquistare, con una donazione simbolica, generi di ortovivaismo e ovicultura, prodotti dalle due associazioni.