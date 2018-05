Inserita in Politica il 05/05/2018 da Direttore M5s per la presentazione del candidato sindaco per Trapani. Il M5s lunedì 7 maggio nel corso di una conferenza stampa che si terrà con inizio alle 9.00 (rpt corretta) presso la sede del Movimento, in via Convento San Francesco di Paola n. 13 (di fronte lo slargo che ospita le sculture del maestro Pino Maiorca), presenterà ai giornalisti e ai media locali i suoi candidati. Saranno presenti il candidato sindaco per Trapani, Giuseppe Mazzonello, e i candidati al Consiglio Comunale di Trapani, oltre al portavoce al Senato Vincenzo Maurizio Santangelo, il portavoce all´ARS Sergio Tancredi e il portavoce al Parlamento Europea Ignazio Corrao. Nel corso dell´incontro sarà offerta una breve sintesi del programma e un press-kit con le informazioni sui candidati.