Inserita in Cultura il 04/05/2018 da Direttore STUDENTI UNGHERESI E DEL “PASCASINO”, GEMELLATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERCULTURA, RICEVUTI AL COMUNE Una ventina di giovani provenienti dal Liceo di Budapest (Szent Gyorgyi Albert Altalànos Skola és Gimnàzium) in Ungheria sono attualmente a Marsala nell’ambito di un progetto intercultura che la loro scuola ha instaurato con il Liceo “Pascasino” di Marsala.



I giovani, che vengono ospitati nelle famiglie dei loro colleghi marsalesi, avranno modo in questi giorni di ammirare le bellezze locali e quelle delle zone vicine, quali ad esempio il Parco di Selinunte e il centro storico di Palermo.



Accompagnati dalle loro insegnanti Dragica Beleznay Krekelsics e Zsofia Schmiotnè Kèsmàrky; nonché da quelle del “Pascasino”, Vitiana Montalto e Grazia Maggio, ieri pomeriggio i liceali ungheresi, assieme a quelli marsalesi, sono stati in visita al Palazzo dei Pubblici Uffici dove hanno avuto modo di incontrarsi con gli Assessori Anna Maria Angileri (Pubblica istruzione e alle Politiche giovanili), Clara Ruggieri (politiche culturali) e Andrea Baiata (Sport e Turismo). Gli studenti hanno avuto modo di apprendere, per sommi capi, dall’Assessore Angileri sia la storia del palazzo Municipale che i compiti e le funzioni che svolgono il Sindaco e la Giunta.