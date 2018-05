Marsala. Alle strutture ricettive l´accesso gratuito al software di gestione dell´imposta di soggiorno

Inserita in Cultura il 04/05/2018 da Direttore Marsala. Alle strutture ricettive lŽaccesso gratuito al software di gestione dellŽimposta di soggiorno “È un servizio in più per gli operatori turistici; un concreto e valido aiuto a quei cittadini che si stanno attrezzando per una corretta ospitalità ai turisti, anche sotto il profilo dei tributi”. Ha esordito così il vicesindaco Agostino Licari nel corso dellŽincontro di ieri con i responsabili delle strutture ricettive di Marsala, appositamente invitati per la presentazione del nuovo software di gestione dellŽimposta di soggiorno. Nel Complesso San Pietro, presente il personale dellŽUfficio Tributi comunale diretto da Francesca Sardo, il vicesindaco Licari ha pure affermato che “lŽinnovazione tecnologica è sempre più protagonista nei servizi al cittadino. Da ultimo, voglio ricordare lŽintroduzione dellŽapp MyCicero per la sosta a pagamento; mentre siamo impegnati anche ad aderire al servizio PagoPA per i pagamenti elettronici”. Della semplicità di utilizzo dellŽapplicativo “Staytour”, compatibile anche per cellulari e tablet, ha parlato Piero Bin della Società fornitrice del software. Il programma, in pratica, consente agli operatori turistici di seguire una procedura semplificata per adempiere agli obblighi di rendicontazione trimestrale dellŽimposta di soggiorno. Inoltre, lŽapplicativo offre un menù con altre funzioni utili, tra i quali la gestione delle prenotazioni (booking) e del riepilogo statistico del flusso dei clienti, nonché facilitazioni per lŽinvio delle comunicazioni obbligatorie al Commissariato di PS. Agli operatori presenti - oltre cinquanta i titolari di attività alberghiere ed extralberghiere intervenuti - sono stati consegnati i codici per lŽaccesso gratuito al servizio, già online allŽindirizzo https://imposta-soggiorno.com/marsala: quanti non hanno potuto partecipare allŽincontro potranno richiedere le credenziali allŽUfficio Tributi di via Garibaldi.