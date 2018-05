Inserita in Politica il 04/05/2018 da Direttore Sicilia. PD: “tour” dei deputati nei Circoli per promuovere “norme Dem” della Finanziaria I deputati regionali del Partito Democratico nei prossimi giorni parteciperanno ad una serie di iniziative sul territorio promosse dai Circoli del partito, e ad incontri con gli amministratori locali. All’indomani dell’approvazione della Finanziaria, questo “tour” servirà a confrontarsi con le diverse realtà della Sicilia ed a fare conoscere i provvedimenti che sono stati proposti dal PD, inseriti nella manovra economica.

Il primo incontro si terrà domani, venerdì 4 maggio alle ore 16 nella sede del Circolo PD V Circoscrizione in via Vito Coco 7 a Palermo: parteciperà il presidente del gruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo.



“Il nostro lavoro va avanti – dice Lupo – prima dell’esame della manovra abbiamo incontrato i rappresentanti dei territori e delle forze sociali ed imprenditoriali, adesso bisogna far conoscere i risultati che abbiamo ottenuto”.

“Incalzeremo il governo Musumeci – aggiunge Lupo – che a questo punto ha il dovere di uscire dall’immobilismo: chiederemo di dare applicazione in tempi rapidi alle misure proposte dal nostro partito e di lavorare alle emergenze della Sicilia, ad iniziare dall’ambiente ed i rifiuti”.