Inserita in Economia il 03/05/2018 da Direttore MAZARA. REALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA MADONIE Riprenderanno lunedì 7 Maggio i lavori per la realizzazione e la messa in sicurezza di un tratto stradale della Via Madonie, quello interessato da un avvallamento che coinvolge una superficie di circa 130 mq, che si erano interrotti a causa di un imprevisto.



La ditta Voti Antonio di Marsala, aggiudicataria della relativa gara, con un ribasso del 21,2381% su importo a base d’asta di € 54.697,24 esclusa IVA, può riprendere finalmente i lavori che dovranno concludersi entro il mese di Giugno.



Il progetto, redatto dal geometra Alberto Gancitano, che è anche Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei lavori, prevede la realizzazione della fondazione stradale con tout-venant di cava; la fornitura e collocazione dell’orlatura del marciapiede; il sottofondo e la pavimentazione dei marciapiedi; l’installazione del corpo illuminante ed infine il l’asfalto della tratto di strada con conglomerato bituminoso, dopo aver effettuato delle video ispezioni nel sottosuolo e aver provveduto a mettere in sicurezza il tratto interessato dall’avvallamento.