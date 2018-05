Inserita in Politica il 03/05/2018 da Direttore ALCAMO: FINANZIARIA REGIONALE, APPROVATO EMENDAMENTO CHE PREVEDE FINANZIAMENTO PER ENOTECA REGIONALE Siamo soddisfatti - dichiara il Sindaco Domenico Surdi – perché all’interno della Finanziaria Regionale, grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle presentato dall’Onorevole Valentina Palmeri, sono stati stanziati i fondi per l’avvio dell’Enoteca Regionale ad Alcamo e Castiglione di Sicilia.

L’Enoteca sarà il fulcro delle attività di promozione del territorio della Sicilia Occidentale per quanto riguarda l’ambito enoturistico.



E continua il Sindaco “abbiamo già promosso alcuni eventi pubblici cui hanno partecipato comuni, associazioni e produttori interessati per la costituzione dell’Associazione che guiderà l’Enoteca, che avrà sede prestigiosa presso il Castello dei Conti di Modica.

Intendiamo realizzare altre iniziative volte a coinvolgere quanti più attori possibili per il lancio dell’Enoteca che, auspichiamo, rappresenterà il punto di riferimento della Sicilia Occidentale per quanto riguarda l’enogastronomia e gli eventi culturali connessi”.