Inserita in Cultura il 03/05/2018 da Direttore Prosegue sino al 12 Maggio la mostra di ceramiche alla Galleria Santo Vassallo "Sta riscuotendo un grande successo la mostra Vasi Comunicanti e ci è sembrato giusto consentire a quanti ancora non hanno avuto modo di ammirarla di poterla visionare, per questo motivo abbiamo deciso di prorogare l’esposizione alla Galleria Santo Vassallo”.



Lo ha detto il Sindaco della Città, on Nicola Cristaldi, annunciando che la mostra Vasi Comunicanti continuerà ad essere fruibile, per quanti vorranno visitarla, sino al prossimo 12 Maggio.



La mostra, coordinata dal maestro Eugenio Sclafani ed organizzata dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione dell’Associazione Culturale ‘Il Pozzo’, nasce da un’idea del compianto artista Cosimo Barna, cui la mostra è dedicata.



Nella Galleria Santo Vassallo è possibile ammirare le opere di: Cosimo Barna, Vincenzo Crapanzano, Stiefnu De Battista, Francesca De Santi, Salvatore Catanzaro, Giovanna De Santi, Emmanuele Lombardo, Tania Lombardo, Eugenio Sclafani, Antonio Fiocco, Filippo Fratantoni, Hajto, Sebastiano Lupica, Deborah Zarb Marmara, Roberto Masullo, Enrico Meo, George Muscat, Maria Teresa Oliva, Nicolò Rizzo, Salvatore Sabella, Filadelfo Todaro.



La mostra è aperta tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30.