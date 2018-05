Inserita in Cultura il 03/05/2018 da Direttore MARASALA. APPUNTAMENTI NEL WEEKEND

DOMANI, VENERDI’ 4



- Biblioteca comunale (ore 16,30) CLAUDIO PATERNA presenta il suo libro “Fiabe e Miti classici”. Dialogherà con l´Autore la prof.ssa Francesca La Grutta; interverrà Irene Gambino con antichi Canti popolari







- Convento del Carmine (ore 17,30) VIAGGIO NELLE EMOZIONI, bi-personale di Giusy Currò e Angela Tantimonaco (mostra visitabile fino a domenica 13 maggio)







- Convento del Carmine (ore 18) GIACOMO PILATI presenta il suo libro “Piccolo Almanacco di Emozioni”







- Teatro Baluardo Velasco (ore 21) LA STANZA BIANCA, di Claudio Forti e regia di Massimo Graffeo (in replica domenica 6 maggio, ore 18)







- Teatro Impero (ore 21,30) SICILIA CABARET, in tour









SABATO 5



- 4Arts Gallery (ore 18) GREGORIO CAIMI, pluralità dei linguaggi musicali



- Teatro Comunale (ore 21,30) FABRIZIO FONTANA SHOW







DOMENICA 6



- Carpe Diem (ore 16) FAUSTO CRAPAROTTA, drum clinic



- Teatro Comunale (ore 18) LUC TOOTEN E GIUSEPPE VISCONTI, duo per flauto e pianoforte







***



EVENTI IN CORSO

@ Mostra L´EVOLUZIONE DEL CARAVAGGISMO - Chiesa San Pietro (fino al 16 maggio)