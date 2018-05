Inserita in Sport il 02/05/2018 da Direttore Pall.Trapani: Pregara di Gara 2 Rifinitura al PalaVerde di Treviso per la prima squadra, in vista della partita di mercoledì 2 maggio contro la De Longhi Treviso. Gara valida per gara 2 degli ottavi di finale playoff di Serie A2 Old Wild West.



I CONVOCATI:

Brandon Jefferson, Andrea Renzi, Filippo Testa, Marco Mollura, Davide Fontana, Stefano Bossi, Nenad Simic, Gabriele Ganeto, Vincenzo Guaiana, Kenneth Viglianisi, Jesse Perry.



Arbitri: GAGLIARDI GIANLUCA di ANAGNI (FR); LESTINGI PAOLO di ANZIO (RM); CALLEA MARCELLO di SASSARI (SS)



Note: Jesse Perry lo scorso anno ha vestito la maglia di Treviso. Coach Daniele Parente è stato allenato da Pillastrini a Torino nella stagione 2013 conclusasi con la promozione in serie A. Roster al completo.



Media: Diretta streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Radio Cuore Trapani (89.6-89-9 Mhz) e www.trapanisi.it. Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter https://twitter.com/PallacanestroTP. Differita dell’incontro su Telesud Trapani (provincia di Trapani e parte di quelle di Palermo e Agrigento, canale 118 digitale terrestre) il martedì alle ore 20.30. Altra differita su tele8 (provincia Trapani e Palermo, canale 190 digitale terrestre) il mercoledì alle 15.30 ed alle 21.30.



QUI TREVISO



Stefano Pillastrini (allenatore): "Complimenti a Trapani per la battaglia di gara 1, è stata durissima. Però noi se vogliamo fare strada nei play off dobbiamo capire che non possiamo solo ‘passare sopra’ agli avversari ma che ci sono i momenti in cui bisogna combattere le situazioni punto a punto, risolvere i problemi che ci pongono gli avversari e non subire come abbiamo fatto. Poi per fortuna nel supplementare costruendo tiri buoni abbiamo portato a casa la partita. D´altronde questi sono i play off, la notizia buona di gara 1 è che non giocando bene abbiamo vinto, in fondo quello è l´importante; ma dobbiamo in questi due giorni studiare bene cosa non ha funzionato e prepararci mentalmente per un´altra battaglia in gara 2 mercoledì".



QUI TRAPANI



Daniele Parente (coach): “Sono contento perché abbiamo giocato una grande partita ma amareggiato perché, con un pizzico di attenzione in più, avremmo potuto vincerla. All’inizio di questa serie tutti pensavano che saremmo stati la vittima da sacrificare sull’altare di Treviso ma, invece, abbiamo dimostrato di saper giocare a pallacanestro. Gara 2 sarà ancor più difficile perché entrambe le squadre hanno scoperto le loro carte. C’è da recuperare da un punto di vista psico-fisico e ripartire dalla seconda metà di gara giocata ieri (lunedì, ndr)”.



Marco Mollura (giocatore, ala): “Abbiamo dato filo da torcere ad una avversaria fortissima che partiva coi favori del pronostico ma noi non siamo venuti a Treviso in vacanza ma vogliamo dimostrare il nostro valore. Sono convinto che in gara 2 faremo bene perché abbiamo capito di potercela giocare ad armi pari”.