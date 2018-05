Inserita in Cultura il 02/05/2018 da Direttore All’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” la quinta edizione del Premio “Inventiamo una banconota”, promosso da Banca d’Italia e MIUR Alla 1^ B dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di Marsala, diretto da Calogero De Gregorio, il premio di Mille euro da destinarsi al miglioramento dell’offerta formativa della scuola. La consegna è avvenuta a fine aprile nella sede regionale della Banca d´Italia, dove si è recata la delegazione degli studenti coordinati dal prof. Biagio Randazzo.



Il Premio si proponeva di coinvolgere gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in un progetto interdisciplinare, integrato nella programmazione didattica, finalizzato alla realizzazione del bozzetto di una banconota “immaginaria” al termine di un percorso che mettesse in rilievo le motivazioni di fondo e le diverse scelte adottate nell’iter progettuale.



Per l’anno scolastico in corso, gli studenti del “Giovanni Paolo II” hanno realizzato il bozzetto di una banconota che valorizza il risparmio quale mezzo per costruire il proprio futuro, nel rispetto delle caratteristiche tecniche fornite nel bando e del tema assegnato: “Il risparmio avvicina il futuro: progettiamo la nostra vita“. Il lavoro sviluppato, pertanto, intende fare chiarezza sul tema dell’energia quale insostituibile “leva” dello sviluppo economico-sociale di un sistema territoriale, analizzato nei molteplici aspetti connessi alla ricerca di fonti di energia alternative a quelle fossili e nella prospettiva di uno sviluppo che, al di là della mera crescita economica, si fondi su espliciti requisiti di sostenibilità.