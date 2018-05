Inserita in Politica il 01/05/2018 da Direttore Sicilia. Cafeo: ‘Reddito di Libertà’ per le donne vittima di violenza,ok norma in Finanziaria “La Sicilia finalmente volta pagina e istituisce un fondo per le donne vittime di violenza: un risultato importante, ottenuto attraverso l’approvazione di un emendamento che ho presentato alla manovra economica che prevede l’istituzione del ‘Reddito di Libertà’”. Lo dice Giovanni Cafeo, parlamentare regionale del PD, promotore dell’emendamento all’articolo 55 della Finanziaria che istituisce il fondo destinato alle donne con basso reddito che hanno subito violenza.



“In questo modo – aggiunge Cafeo – sarà possibile mettere a disposizione di queste persone un sostegno concreto per affrontare e superare, anche grazie all’aiuto di esperti, le difficoltà legate alla loro condizione particolare. È una norma di civiltà – conclude Cafeo – della quale la Sicilia ha bisogno”.