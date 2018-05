Inserita in Politica il 01/05/2018 da Direttore Sicurezza sul lavoro. Caronia "Aumentare numero ispettori" Aumentare il numero degli ispettori del lavoro in forza presso la Regione per garantire maggiori controlli e repressione delle irregolarità nei luoghi di lavoro e per dare "nuova linfa" ad una categoria professionale che ha visto assottigliare nel tempo le proprie fila.



Lo ha proposto Marianna Caronia con un emendamento presentato all´Ars, col cui propone l´utilizzo del FAMP (Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni) per aumentare il numero degli ispettori.



"Il controllo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro è un elemento essenziale per la prevenzione di rischi, infortuni e tragedie.

Proprio nei giorni scorsi abbiamo ricevuto ennesime statistiche che confermano quanto grave sia la situazione in Sicilia, motivo in più per intervenire sul fronte della prevenzione."