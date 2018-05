Inserita in Politica il 01/05/2018 da Direttore Sicilia. Finanziaria; Barbagallo e Cracolici, ristrutturazioni centri storici, ok fondi per pagamento interessi da Regione “Nell’ambito dell’esame della Finanziaria abbiamo ottenuto il rifinanziamento della norma che sostiene il pagamento, fino al 100%, degli interessi per interventi fino a 300 mila euro per la ristrutturazione di immobili nei centri storici”. Lo dicono Anthony Barbagallo ed Antonello Cracolici, parlamentari regionali del PD a proposito dell’articolo 72 della Finanziaria che riguarda la legge 6 del 2009 che prevede, appunto, che sia la Regione a farsi carico del costo degli interessi per i mutui accesi per ristrutturare nei centri storici.



“Si tratta di un provvedimento che il PD ha fortemente voluto – aggiungono Barbagallo e Cracolici – per questo abbiamo sostenuto il rifinanziamento del fondo nell’ambito dell’esame della manovra economica: la riqualificazione dei centri storici è un passo fondamentale nel percorso di sviluppo della Sicilia”.