Inserita in Politica il 01/05/2018 da Direttore Sicilia. Sammartino: bene norma per trasferimento fondi ad Azienda trasporti Catania. “Abbiamo evitato, grazie ad una norma, che l’azienda Traporti di Catania fermasse la ripresa avviata negli ultimi anni dopo una fase di scioperi e difficoltà economica. Le somme destinate all’Amt compensano la quota annuale chilometrica e consentiranno all’azienda di implementare il servizio”. Così il presidente della commissione Cultura, formazione e Lavoro Luca Sammartino commenta l’approvazione dell’articolo che autorizza il trasferimento delle somme dovute dalla regione all’Amt.

“Il settore del trasporto pubblico locale in una città come Catania è strategico – sottolinea il parlamentare Pd - La cifra destinata all’azienda trasporti catanese, erano per altro dovuti essendo il corrispettivo delle percorrenze effettuate ed autorizzate dalla Regione”.