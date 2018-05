Inserita in Cultura il 01/05/2018 da Direttore Cefalù, si parla del Caravaggio al seminario organizzato da BCsicilia Mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 17,00 secondo incontro del Seminario su "Arte e cultura Barocca in Sicilia" organizzato dall´Associazione BCsicilia, con il patrocinio del Comune di Cefalù. Dopo la presentazione di Melina Greco, Presidente della sede BCsicilia di Cefalù e di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale di BCsicilia, si terrà la conferenza tenuta da Francesco D´Anna dal titolo: "Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio". L´incontro si svolgerà presso la Sala delle Capriate del Palazzo Municipale di Cefalù.

Domenica 6 maggio, in collaborazione con la Pro Loco di Cefalù, è invece prevista la visita guidata a Catania. Per prenotazioni: 333.1373203.

Gli altri incontri del seminario si terranno: martedì 15 Maggio con Eliana Mauro, Dirigente Polo Museale di Arte Moderna e Contemporanea che affronterà il tema "L´arte del Serpotta", e Armando Antista, Dottore di Ricerca presso l´Università di Palermo, che martedì 29 Maggio, parlerà di "Architettura barocca nella Val di Noto". Inoltre, Martedì 5 Giugno, Maria Teresa Di Blasi, della Soprintendenza di Catania relazionerà su "Il barocco a Catania", mentre martedì 12 Giugno, Benedetto Morello, Docente di Storia dell´Arte parlerà di "Bernini: genio della scultura barocca". Il seminario si concluderà sabato 30 Giugno con Teatro Comunale S. Cicero con "La musica nella famosa storia dell´ età barocca in Italia". Dirige il Maestro Prof. Francesco Di Fatta, con Marco Rizzo al Pianoforte, Diego Ferrante e Mattia Ferrante al Violino. Ai corsisti sarà rilasciato attestato di partecipazione, utile ai fini del credito formativo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore.