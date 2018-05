Inserita in Tempo libero il 01/05/2018 da Direttore AL VIA LE ISCRIZIONI PER GLI ASILI NIDO DI SAPPUSI E AMABILINA Con un avviso pubblico a firma del Direttore dell’Istituzione “Marsala Schola”, Maria Celona viene portato a conoscenza della cittadinanza che nel periodo 1 - 31 Maggio 2018 sarà possibile presentare domanda di iscrizione agli asili nido dell´Istituzione di “Sappusi” e di “Amabilina” per l´anno educativo 2018/2019 (1 Settembre - 31 Luglio). L’inserimento nella graduatoria è possibile solo per i bambini nati tra Gennaio 2016 e Maggio 2018.

Nello specifico:  sezione lattanti: (3-12 mesi) bambini nati tra Novembre 2017 e Maggio 2018;  sezione divezzi: (12-36 mesi) bambini nati tra Gennaio 2016 e Ottobre 2017.

L´ordine di priorità è stabilito in base ai criteri indicati nel “Regolamento del servizio asili nido” pubblicato sul sito istituzionale di Marsala Schola (www.marsalaschola.it).

L´iscrizione agli asili nido deve essere effettuata esclusivamente con la procedura on-line collegandosi al sito www.marsalaschola.com e seguendo le procedure indicate dal sistema. Coloro che non hanno la possibilità di collegarsi online al sito possono rivolgersi al punto di assistenza presso la sede dell´Istituzione.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all´ufficio Asili Nido dell´Istituzione “Marsala Schola”, in via V. Pipitone, 6 – negli orari di ricevimento (lunedì – mercoledì – venerdì ore 9:00-12:00; martedì – giovedì ore 15:30 – 17:30).