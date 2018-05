Inserita in Sport il 01/05/2018 da Direttore L’AMMINISTRAZIONE DI GIROLAMO HA PREMIATO L’ASD MARSALA CALCIO Il Sindaco Alberto Di Girolamo e l’Assessore allo Sport, Andrea Baiata, hanno ricevuto stamani nella Sala Giunta del Palazzo dei Pubblici Uffici la squadra dell’Asd Marsala Calcio che, nei giorni scorsi, ha meritatamente vinto il proprio girone del campionato d’eccellenza riuscendo a conquistare la promozione in serie D.

“Abbiamo ritenuto doveroso – sottolineano il Sindaco Di Girolamo e l’Assessore allo Sport Baiata – ricevere nella sede istituzionale questi atleti che hanno raggiunto questo importante traguardo sportivo per la nostra Città di Marsala. Noi siamo stati accanto alla società e continueremo ad esserlo. Chi pratica sport e lo fa in maniera professionale e seria merita tutta la nostra fiducia e la nuova società di calcio del Marsala si sta davvero ben comportando”.

Da parte del presidente Giuseppe Milazzo un articolato discorso durante il quale ha avuto parole d’elogio per l’Amministrazione e nel quale ha chiesto il coinvolgimento delle forze imprenditoriali marsalesi per dare ancor più solidità alla squadra. Sempre il Presidente Milazzo ha ravvisato la necessità ormai indifferibile di trasformare la struttura societaria in Srl. Lui stesso ha anche detto che rassegnerà il suo mandato alla prossima riunione di Consiglio e che comunque sarà sempre a disposizione della squadra che gli ha dimostrato nel corso di tutto l’anno grande affetto.

Mimmo Li Causi ha allontanato quest’ultima ipotesi ribadendo che Milazzo deve rimanere il Presidente della nuova squadra di calcio del Marsala considerato che ha ben operato alla guida del sodalizio azzurro.

Ad essere premiati oggi sono stati i portieri Keba Jaber, Giovanni Maltese e Mario Lo Iacono (’99); i difensori Francesco Alagna (’99), Salvatore Blandino (’98), Alessandro Cammareri, Marco Ciancimino (’99), Simone Falsone (’98), Claudio Galfano (’99), Gino Giardina, Alessandro Prezzabile (’98) e Alexandro Noto; i centrocampisti Adriano Amarasco (’99), Maiko Candiano, Angelo Di Maggio (’99), Vincenzo Giannusa, Renzo Parisi, Tony Scarpitta e Nagib Sekkoum; e gli attaccanti Luca Di Girolamo (’00), Gaetano Lo Coco, Vincenzo Manfrè, Corrado Montalbano e Davide Testa. Assieme a loro medaglie anche per lo Staff Tecnico composto da Ignazio Chianetta (allenatore), Nicola Sciacca (direttore tecnico), Enzo Cerami (vice allenatore), Vincenzo Panicola (preparatore atletico), Peppe Aleo (Fisioterapista) e Nino Caradonna (Preparatore dei portieri); nonché per il Presidente Giuseppe Milazzo, per il suo vice Nino Lo Presti, e per i soci Mimmo Li Causi, Antonio Mistretta, Enzo Russo, Ignazio Bonafede, Arturo Vadalà, Vito Cucchiara, Claudio Alagna e Stefano Lazzara (Direttore Generale), Francesco Genna, Simone Alagna e Fabrizio Canino.