Inserita in Politica il 01/05/2018 da Direttore In scena "Grisù, Giuseppe e Maria" Venerdì 4 Maggio 2018 Ore 21.00 Teatro Comunale di Custonaci Dopo il recente successo a Trapani, in replica venerdì 4 maggio, alle ore 21.00, al Teatro Comunale di Custonaci "Grisù, Giuseppe e Maria", a cura della compagnia "Gli amici di Nino Martoglio", che ritorna sui palcoscenici, con grande fermento culturale, dopo un periodo di assenza.



La Compagnia "Gli Amici di Nino Martoglio" nasce nel 1973 ed opera da ben 37 anni nel settore del teatro amatoriale, raggiungendo risultati prestigiosi attraverso la partecipazione a numerose rassegne teatrali.



"Grisù, Giuseppe e Maria" è una commedia brillante in 2 tempi di Gianni Clementi, con adattamento in dialetto siciliano di Giuseppe Passalacqua. Una gustosa storia teatrale vissuta all´interno della parrocchia di un paesino dell´entroterra siciliano nell´anno 1956. Protagonista della vicenda è il parroco Don Ciro che, nonostante al suo arrivo in paese avesse immaginato una sede quieta e tranquilla, si troverà a dover tribolare per tutto ciò che gli complicherà la vita nella sua sagrestia.



Il ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto in beneficenza.



Partner ed informazioni



Partner del Festival: Pro Loco di Custonaci, Unione Nazionale Pro Loco d´Italia, Comune di Custonaci.