Inserita in Cultura il 30/04/2018 da Direttore Il Liceo Pascasino di Marsala vince il "Model 2030" del MIUR Il Liceo Pascasino di Marsala, tra le dieci scuole selezionate della

Sicilia per partecipare al Model 2030 organizzato dal Miur a Caltanissetta dal 26 al 28 aprile, vince con lo studente Jovan Knezevic, di classe quarta del Liceo Linguistico, la sfida tra le scuole che hanno simulato i lavori negoziali dell´agenda 2030 sul futuro sostenibile. Menzione speciale anche per l´alunna Martina Passanante.





La scuola ha partecipato alla competizione con tre studenti e tre

studentesse che hanno prospettato soluzioni per tre giorni in lingua

inglese sulla sostenibilità ambientale e sull´obiettivo 9 dell´agenda

2030 confrontandosi con esperti sul tema e con coetanei di altre scuole della Sicilia.





Grazie a questa affermazione il Liceo marsalese parteciperà, a spese del Miur, dopo una fase formativa ad Udine, ad una simulazione studentesca dei processi negoziali dell’Assemblea Generale dell’ONU ad Ottawa in Canada dove con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori saranno ipotizzati nuovi modelli e soluzioni in grado di favorire una cooperazione sempre più stretta sui temi della cosiddetta cittadinanza globale che è al centro di un forte impegno da parte del MIUR.





" Il successo della scuola e di Jovan ci rendono davvero contenti, perché potremo portare soluzioni a temi importanti in un contesto internazionale, aprendo la scuola e il nostro giovane studente ad una esperienza straordinariamente formativa, sostiene la Dirigente scolastica Anna Maria Angileri." Questi traguardi sono i risultati dell´impegno della nostra scuola verso l´internazionalizzazione, che ci consentono di preparare al meglio i nostri studenti come futura classe dirigente del Paese".





I ragazzi sono stati accompagnati dalla prof.ssa Francesca Gerardi e

seguiti nel percorso di preparazione dalla prof.ssa Annelise Galfano,

responsabile della internazionalizzazione del Liceo marsalese.



Nella foto gli studenti del Liceo Pascasino di Marsala e la Prof.ssa

Francesca Gerardi, la Dirigente del Liceo classico di Pomezia Laura Virli, la Dirigente del Liceo classico di Caltanissetta Irene Collerone e la Dirigente del Liceo Pascasino di Marsala Annamaria Angileri al Teatro Regina Margherita Margherita di Caltanissetta.