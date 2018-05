Inserita in Cultura il 30/04/2018 da Direttore Giunge alla sua terza edizione il contest musicale, all’insegna di grandi novità Giunge alla sua terza edizione il contest musicale, all’insegna di grandi novità. Il Radio Music Contest, quest’anno prevede una preselezione radiofonica aperta a tutti, e andrà in onda sull’emittente Rmc101 in fm e Canali Digitali Rmc101.tv. L´evento musicale è stato organizzato da Impronte Musicali, insieme ad Rmc e media partner Tp24. La trasmissione avrà inizio a maggio 2018 con la prima puntata delle dieci in programma ogni mercoledì. Il format radiofonico prevede oltre alla messa in onda dei brani degli artisti partecipanti, interviste agli stessi, brevi commenti in studio di esperti musicali e di artisti che a vario titoli sono impegnati nel campo artistico-musicale.

Verranno infine selezionati 16 finalisti che accederanno alla fase finale e che si esibiranno dal vivo nelle serate per The Radio Music Contest - Cornino il 26-27-28 Luglio 2018. Gli artisti si sfideranno nelle seguenti categorie:

4 ORIGINAL BAND, 4 COVER BAND

4 CANTAUTORI, 4 INTERPRETI.

Fantastici premi in denaro e produzioni di singoli + realizzazione di videoclip Musicali.



Info sul sito ufficiale

https://www.radiomusiccontest.com/