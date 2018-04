Inserita in Cultura il 28/04/2018 da Direttore FITA YOUNG STAGE PUGLIA un esperimento innovativo che coglie l´esigenza dei giovani FITA YOUNG STAGE PUGLIA un esperimento innovativo che coglie l´esigenza dei giovani iscritti Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori) Puglia provenienti da esperienze diverse accomunati da una stessa visione appassionata del Teatro, innamorati dell´altrove e dell´altrimenti.



Una residenza di tre giorni che coinvolgerà i 45 partecipanti(dai 16 ai 30 anni) in una sorta di puzzle che si comporrà tramite un linguaggio che attraverserà stili e codici diversi con una performance conclusiva che vedrà coinvolti tutti i giovani partecipanti. La formazione di quest´anno è affidata ai maestri : Hal Yamanouchi e Luigi Facchino e il tema affrontato sarà la FOLLIA nel cinema e nel Teatro.



Fita Puglia con questa seconda edizione dell´evento punta alla valorizzazione delle giovani generazioni offrendo un momento di condivisione e crescita artistica. Nella performance conclusiva dello stage del 1 Maggio alle ore 17 e 30 c/o il TEATRO IL SALTIMBANCO a Santeramo in Colle, verranno assegnati il secondo Trofeo FITA YOUNG al migliore o ai migliori giovani attori che si saranno distinti per impegno e talento e le diverse segnalazioni che permetteranno di accedere con maggior facilità ai progetti di formazione nazionale e internazionale curati dalla Federazione, come l´Accademia del Teatro Italiano,e I.T.A.F. e il progetto residenziale BSOGNO, promosso e organizzato da Fita Puglia.