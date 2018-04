Inserita in Politica il 28/04/2018 da Direttore Riserva Naturale Orientata "Foce del Fiume Platani" si svolgerà una manifestazione ecologica Lunedì 30 aprile alle ore 10:30 alla Riserva Naturale Orientata "Foce del Fiume Platani" si svolgerà una manifestazione per trascorrere una serena e utile mattinata ecologica.



L´iniziativa è stata promossa dal WWF Sicilia Area Mediterranea e vedrà impegnati anche i ragazzi ospiti di una comunità per minori stranieri non accompagnati, insieme ai soci dell´Associazione "Crescere Insieme" che si occupa di disabilità.



WWF, Lions e l´Ass. Misilcassim (di promozione turistica) cureranno una escursione guidata nella riserva.



L´evento è stata anche accreditato nell´ambito delle manifestazioni Let´s Clean Up Europe 2018.





Il Mediterraneo è un mare di eccezionale bellezza, ma anche un mare ricco di storia e di culture. Collante di tre continenti (Asia, Africa e Europa), è un mare che racchiude in sè sintesi e complessità fisica, geografica, ma anche di flora e di fauna.



Tra i tanti Paesi che si affacciano nel Mediterraneo, l´Italia è sicuramente uno di quelli più ricchi in termini di biodiversità marina: delle 17.000 specie attualmente scoperte, il 10% esiste esclusivamente nei mari italiani, senza contare i sistemi dunali di sabbia, che occupano più di 3mila km di costa.



La manifestazione avrà anche un risvolto scientifico in quanto, dopo la passeggiata ecologica, è prevista la raccolta di plastiche e rifiuti dall´arenile seguendo il protocollo dei Programmi di Monitoraggio per la Strategia Marina del Ministero dell´Ambiente con la compilazione delle schede predisposte dall´Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.