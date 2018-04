Inserita in Politica il 28/04/2018 da Direttore dell’Unesco ha istituito il 30 aprile come Giornata Internazionale del Jazz, Nel 2012 la Conferenza Generale dell’Unesco ha istituito il 30 aprile come Giornata Internazionale del Jazz, motivando questa scelta per «il riconosciuto ruolo diplomatico del jazz nell’unire le persone in tutti gli angoli del globo».



Anche Palermo non mancherà di festeggiare l’evento lunedì 30 aprile, appunto, alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.



A regolare la serata sarà un appuntamento davvero speciale che vedrà suonare il Raffaele Genovese quartet, con il ritorno sulle scene del sassofonista Stefano D’Anna.



Il pianista siracusano Raffaele Genovese proporrà un quartetto con affermati musicisti del panorama jazzistico nazionale e internazionale: Stefano D’Anna al sax tenore, Marco Vaggi al contrabbasso e Tony Arco alla batteria. La musica seguirà la strada maestra del jazz nordamericano e afroamericano inserendo l’improvvisazione in un contesto compositivo ben delineato, in una dimensione talvolta cameristica e contrappuntistica.



Tante e varie le influenze: da Miles Davis a Brad Mehldau, da Steve Coleman a Tim Berne, passando per Kenny Wheeler e le indimenticate atmosfere novecentesche di Ravel e Debussy. In scaletta ci saranno nuove composizioni ideate e arrangiate per questa inedita formazione: un concerto in divenire, quindi, per ascoltare - e scoprire - una giovane realtà del jazz italiano.