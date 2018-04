Inserita in Tempo libero il 28/04/2018 da Direttore Salemi: gazebo informativo sul Piano protezione civile Dal 4 maggio il tour del Gruppo comunale per le scuole Un gazebo informativo domenica, in occasione della gara podistica ´Pani e Altari´, e da venerdì 4 maggio l´avvio del tour per le scuole. Sono queste le prossime attività del Gruppo comunale di protezione civile a Salemi. I circa quaranta volontari del Gruppo, con il coordinatore Salvatore Maltese, si ritroveranno domenica 29 aprile in piazza Libertà, in occasione dell´ottavo trofeo ´Pani e Altari´, per informare i cittadini salemitani in merito al Piano comunale di protezione civile varato dall´Amministrazione: verranno distribuite brochure informative sulle principali azioni da mettere in campo da parte della popolazione in caso di pericolo. Il Gruppo, nato a fine marzo, sarà poi impegnato a partire dal 4 maggio negli istituti scolastici di Salemi per fare conoscere il Piano anche agli studenti. "Il Gruppo comunale di protezione civile si conferma un´ottima intuizione - afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. A questi ragazzi va il mio in bocca al lupo e l´augurio di buon lavoro. La loro opera di informazione e sensibilizzazione è preziosa".