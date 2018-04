Inserita in Cultura il 27/04/2018 da Direttore Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” in visita ai Palazzi Istituzionali. Ottanta ragazzi delle terze classi (sezioni B,E,F e G) del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” sono stati stamani in visita ai Palazzi Istituzionali. Guidati dagli insegnanti Salvatore De Vita, Luigia Ingrassia, Francesca Indelicato, Giacomo Gentile e Giovanna Armato, i liceali si sono dapprima incontrati, al palazzo Municipale, in sala Giunta, con il Sindaco Alberto Di Girolamo e con l’Assessore Andrea Baiata. Al primo cittadino gli studenti hanno rivolto una serie di domande sul funzionamento della macchina burocratico-amministrativa e su vari aspetti della vita cittadina. Dopo l’incontro al Municipio, gli studenti si sono trasferiti a Palazzo VII Aprile dove sono stati accolti dal Presidente Enzo Sturiano e dai consiglieri comunali, Aldo Rodriquez e Linda Licari. Anche a Sala delle Lapidi i giovani liceali hanno avuto modo di apprendere tutta una serie di notizie sulla storia e sul funzionamento del Consiglio comunale.