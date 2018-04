Inserita in Cultura il 26/04/2018 da Direttore "Lo Specchio del Dolore": all´I.C.E.Pertini la conferenza su sensibilizzare i giovani al concetto di dolore Giorno 27 aprile 2018 si terrà presso lŽaula magna del plesso Falcone dellŽI.C.E.Pertini la conferenza " Lo Specchio del Dolore".



LŽiniziativa realizzata in collaborazione con lŽAccademia delle Belle Arti di Palermo, e con lŽASP di Trapani ha lŽobiettivo di trattare il rapporto con il dolore, problematica che sempre più spesso colpisce anche le nuove generazioni.



LŽessere impreparati ed impotenti talvolta genera paura, disagio ed ulteriore sofferenza per cui, coerentemente con il nucleo tematico " io non ho paura" del piano dellŽofferta formativa dellŽistituto per lŽanno scolastico 2017/18 , la scuola si è fatta promotrice dellŽiniziativa per orientare verso un corretto approccio e sensibilizzando gli studenti ad esprimere il loro senso del dolore attraverso linguaggi artistici di diverso tipo.



Interverranno il prof.G.Averna, il dott. M.Palmeri e il Dott.P.Buffa con un intrattenimento musicale a cura della new saxophone orchestra diretta dal maestro P. Morana.