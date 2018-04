Inserita in Cultura il 25/04/2018 da Direttore ERASMUS PLUS, STUDENTI DA TUTTO EUROPA A GROTTAFERRATA Circa settanta studenti liceali provenienti da cinque paesi (Germania, Spagna, Croazia, Finlandia e Polonia) sono stati in visita nei giorni scorsi al Comune di Grottaferrata.

A ricevere i giovani, in Italia grazie al progetto Erasmus Plus esteso alle scuole medie superiori, sono stati il vicesindaco Luciano Vergati e lŽassessore alle Politiche scolastiche, Mirko Di Bernardo.

Gli studenti esteri sono stati accompagnati dai ragazzi del liceo scientifico Bruno Touschek di Grottaferrata, guidati dalla professoressa Maria Rosaria Gismondi, coordinatrice del progetto intitolato "From me to we".

"From Me to We" ha approfondito e stimolato le cosiddette "soft skills", ossia le abilità e competenze di natura relazionale e sociale che, pur non essendo oggetto di misurazione e valutazione diretta nel curriculum scolastico, si rivelano fondamentali non solo nello stile di apprendimento di studenti e studentesse, ma anche nella loro futura carriera universitaria e professionale. Altro aspetto non trascurabile è stato lŽapprofondimento delle competenze linguistiche e comunicative, essendo lŽinglese la lingua veicolare utilizzata da tutti i partecipanti.Dopo avere analizzato i fattori che rendono lŽambiente scolastico più gradevole e adatto allo studio/lavoro (Barcellona, Novembre 2017), le qualità umane e gli atteggiamenti che favoriscono le relazioni interpersonali (Pietarsaari, Finlandia, Gennaio 2018), viaggi che hanno visto protagonisti anche gli studenti del Touschek che hanno partecipato al progetto, nella visita a Grottaferrata i ragazzi si sono focalizzati sulle abilità organizzative e di team-building, con particolare attenzione ad un uso consapevole dei media digitali, puntando lŽattenzione sul tema della bellezza connaturata alla storia e alla cultura italiane. LŽassessore Di Bernardo nel suo saluto agli studenti ha sottolineato il triplice potenziale di valori tra loro connessi che vedono Grottaferrata al centro come "porta dŽoriente grazie alla presenza della millenaria abbazia greca di San Nilo" quindi "luogo naturale di rapporti interculturali" che hanno visto sancire, ad esempio, grazie ai pre-esistenti gemellaggi come quello di lunga data con la città francese di Vandœuvre, dei protocolli dŽintesa tra le università più prossime ai due comuni: Tor Vergata per Grottaferrata e lŽuniversità della Lorena, prossima al comune dŽoltralpe. LŽassessore ha quindi ricordato i progetti già in atto grazie allŽintera tra Comune e università: i tirocini riservati a studenti e studentesse "che si prestano a supportare lŽattività amministrativa sulla base di una convenzione che prevede per un periodo la possibilità per loro di formulare progetti allŽ interno del Comune" trasformando a tutti gli effetti il municipio "in un luogo di studio e ricerca". Di Bernardo ha quindi ricordato i più recenti provvedimenti come il laboratorio per il lancio di un incubatore dŽimprese che nascerà dalla recente intesa a tre firmata tra Comune di Grottaferrata, Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma e Fondazione Universitaria Inuit-Tor Vergata, oltre al patto preliminare di gemellaggio per la pace e la cooperazione internazionale con Betlemme sottoscritto ad Assisi.

LŽappuntamento è stato buona occasione anche per sottolineare e promuovere lŽistituzione del Consiglio comunale dei Giovani, significativa palestra istituzionale dalla quale lo stesso assessore Di Bernardo proviene.

Il progetto Erasmus Plus del liceo Touschek - su loro stessa richiesta accolta con favore dagli assessori Vergati e Di Bernardo - nella prossima edizione punterà ad essere tra i protagonisti della Fiera di Grottaferrata per poter promuovere ulteriormente e di fronte a una platea di pubblico ancor più numerosa i benefici dellŽIncontro e della collaborazione tra studenti di tutta Europa.