Inserita in Cultura il 24/04/2018 da Direttore Solidarietà e sostegno alle famiglie in difficoltà è l´opera quotidiana dall´ANAS Senza sosta l´attività di solidarietà in un momento di particolare bisogno delle famiglie. Come è noto, ha sottolineato il portavoce dell´associazione "gli obietti principali dell´Associazione sono lo sviluppo culturale e morale, l´occupazione attraverso la ricerca e l´innovazione ma senza dimenticare gli ultimi ed è per questo che continua senza sosta anche l´attività di raccolta e distribuzione di derrate alimentari su tutto il territorio nazionale ed in particolare in Calabria sotto la direzione dell´instancabile Presidente Sorbara. Il presidenza dell´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Calabria ha precisato che eventuali esigenze particolari possono essere rappresentati direttamente al responsabile Antonio Stranieri ‭3291175360.



Il Portavoce ha sottolineato l´importanza, in questo momento storico, di sostenere le famiglie particolarmente fragili a causa della grande rivoluzione sociale che è in atto sia mediatica che tecnologica, attraverso il sostentamento delle derrate e della creazione di centri di ascolto e di sostegno psicologico.