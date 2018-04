Inserita in Cultura il 24/04/2018 da Direttore Custonaci: "La natura prende vita nell´arte", mostra dello scultore Franco Bonventre S´intitola "La natura prende vita nell´arte", la mostra dello scultore Franco Bonventre ospitata nel Centro Culturale Espositivo del Marmo di Custonaci, che prenderà vita da venerdì 27 aprile, con inaugurazione alle ore 19.00, fino all´1 maggio.



L´artista Franco Bonventre è nato a Buenos Aires nel 1958. All´età di sei anni, insieme alla famiglia, si trasferisce a Custonaci.



Inizia la sua passione per la scultura cominciando a lavorare le pietre sparse sulle colline di Custonaci e la sua passione è stata fin da subito raccoglierne tante, di vari colori e di varie forme, sotto i piedi di Monte Cofano. Per lui, ognuna di esse rappresentava un oggetto con cui giocare. «Sentivo che ogni pietra internamente fosse un volto di guerriero e di animale desiderosi di liberarsi e riacquistare le forme originarie. Sento e vivo con passione la mia terra e il lavoro quotidiano che è fatica e gioia. Ho l´amore per la natura così da rendere viva, con la scultura, una parte di essa» - così dichiara lo scultore.



Saranno esposte 12 opere realizzate con i marmi tipici del territorio di Custonaci. Per tutte le informazioni sull´artista è possibile visionare il sito www.francobonventrescultore.it.