Partiti "europeisti" assenti al Seminario di Primavera che la Casa d'Europa «Altiero Spinelli» Assenti i rappresentanti dei tradizionali partiti "europeisti" al Seminario di Primavera che la Casa d'Europa «Altiero Spinelli», d'intesa col locale Movimento Federalista Europeo, ha organizzato a Trapani sul tema La nuova stagione del progetto europeo nell'Unione del dopo-Brexit: come l'Europa si sta attrezzando per realizzare la sua unità.

Al Seminario, suddiviso in due sessioni dirette rispettivamente dal prof. Antonino Tobia e dal dott. Rodolfo Gargano, hanno partecipato diversi docenti, militanti e simpatizzanti del federalismo europeo dell’Isola, che hanno dibattuto le diverse tematiche del processo di unificazione europea, giunto ad un punto decisivo con l’avvento di Emmanuel Macron alla presidenza della Repubblica francese. Una delegazione del Movimento 5 Stelle, composta dal sen. Maurizio Santangelo e dagli onorevoli Aiello e Lombardo, vi è pure intervenuta portando il suo saluto e l’augurio di buon lavoro ai convegnisti provenienti anche dalla provincia e dal capoluogo siciliano.

«Il Movimento 5 Stelle – ha detto fra l’altro il sen. Santangelo nel corso del suo saluto– ha iniziato sull’Europa un percorso di attenzione e responsabilità che lo porta a non trascurare l’apporto dei cittadini che sono da tempo fautori dell’unità europea: per questo siamo pronti e disponibili anche in futuro ad incontrarci a Trapani con gli esponenti del Movimento Federalista Europeo per ogni utile confronto sul tema dell’integrazione europea, nel quadro del sistema delle alleanze dell’Italia che oggi non possiamo che confermare».