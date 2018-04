Inserita in Cultura il 23/04/2018 da Direttore La Dea Bendata. Marco Dari Mattiacci a Cori per le Confessioni di uno Scrittore Sabato 28 Aprile, alle ore 18:00, presso la Biblioteca comunale "Elio Filippo Accrocca", nuovo appuntamento con "Confessioni di uno scrittore", la rassegna letteraria organizzata dall´Associazione culturale "Arcadia" e dall´Amministrazione comunale di Cori per ascoltare dalla voce degli autori le storie e i percorsi che si nascondono dietro ogni loro opera. Il prossimo protagonista sarà il giornalista Marco Dari Mattiacci che presenterà il suo lavoro "La dea bendata. Viaggio nella società dell´azzardo" (Ecra Editore).



Interverranno: Paolo Fantini (Assessore Cultura Comune Cori) e Simone Feder (Psicologo, Coordinatore No Slot, Giudice onorario Tribunale per i Minorenni Milano). Modererà l´incontroMarco Reggio (Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne Federcasse e Segretario Generale Fondazione Tertio Millennio) che ne ha scritto l´introduzione, mentre la prefazione è a firma di Leonardo Becchetti (Professore ordinario Economia politica Università di Roma Tor Vergata e cofondatore SlotMob).



Il libro analizza il complesso fenomeno della ludopatia, vera e propria patologia legata all´abuso del gioco d´azzardo che, poco visibile per le sue stesse caratteristiche, spesso sottovalutata, è in realtà una mina vagante pronta ad esplodere. Causando rovine economiche e dissesti nella vita di relazione. Con costi sanitari e sociali dirompenti. Potendo travolgere chiunque, di fronte ad uno Stato tollerante per il contributo che il settore dà all´erario.



Con uno stile da reportage, con dati, interviste e citazioni puntuali, il Quaderno illustra la situazione in Italia, primo mercato del gioco d´azzardo in Europa. Più del 5% del PIL, la terza impresa del Paese, fiorente e in crescita, che non risente della crisi, anzi, su di essa prospera, sia nella legalità che nella illegalità, e con un´offerta così ampia e variegata da rendersi accessibile anche da casa, in pochi click. 800 mila sono le persone colpite da ludopatia e circa 2 milioni i soggetti a rischio.