Inserita in Politica il 23/04/2018 da Direttore Il senatore Santangelo e la portavoce all’Ars Palmeri a Valderice: “Il Movimento 5 Stelle c’è e punta alla vittoria” Istituiti dal Movimento 5 Stelle a Valderice dei gruppi di lavoro permanenti per il

monitoraggio del territorio e dei bisogni della Comunità. Ne fanno parte professionisti,

docenti e tecnici, già all’opera per mettere a fuoco le urgenze e le opportunità per il rilancio della città. La notizia è stata diffusa ieri sera (venerdì 20) nel corso del primo incontro “a porte aperte” del Movimento 5 Stelle con la cittadinanza che si è tenuto nei locali del M5S nella centralissima via Vespri a Valderice. Alla manifestazione erano presenti due ospiti d’eccezione, il primo appena tornato in aereo da Roma, il senatore Maurizio Santangelo, portavoce del M5S al Senato, accompagnato dalla sua omologa all’Ars, la deputata regionale Valentina Palmeri.

A fare gli onori di casa c’era l’avvocato Marcella Mazzeo che a Valderice ha curato

la formazione di una lista in vista delle amministrative di giugno. La lista è in attesa di

certificazione all’uso del simbolo.

“Abbiamo l’occasione - ha sottolineato Santangelo durante l’incontro, rivolgendosi ai

cittadini presenti - per dar continuità alla voglia di cambiamento che ha scosso l’Italia il 4 marzo: non sprechiamo questa opportunità irripetibile per rendere migliore il territorio in cui viviamo e che amiamo. A Valderice il Movimento 5 Stelle c’è e punta alla vittoria”.