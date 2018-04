Inserita in Sport il 21/04/2018 da Direttore Pallacanestro Trapani: Nei playoff le nostre potenziali avversarie sono tutte costruite per vincere il campionato Daniele Parente: “Domani dovremo aspettare i risultati degli altri campi ma, se vinciamo, saremo sicuramente sesti. Loro non hanno ambizioni di classifica ma vorranno congedarsi dal loro pubblico con una vittoria. Siamo matematicamente dentro i playoff ed arrivare sesti, settimi od ottavi non farà una grossa differenza viste le potenziali avversari. Noi andremo a Cagliari per fare le nostre cose e provare a vincerla. Nei playoff le nostre potenziali avversarie sono tutte costruite per vincere il campionato ed hanno un fattore campo che fa la differenza. Su partita secca può succedere di tutto ma, in una serie lunga, poter contare su tanti giocatori fa la differenza. E’ vero che all’andata abbiamo perso ma non ci interessa la “vendetta”, a noi deve importare soltanto provare a far vedere la crescita avuta nell’ultimo periodo. In settimana ci siamo allenati al completo per la prima volta da quando sono capoallenatore. Voglio ringraziare a tal proposito i giovani (Fontana, Dosen, Guaiana) che sono riusciti a tenere alto il ritmo degli allenamenti nonostante le problematiche. Sono consapevole dei limiti che abbiamo ma anche dei pregi, ed è su questo che dobbiamo continuare a lavorare. Perry è per noi un giocatore fondamentale perché, con la sua forza fisica, può mettere in difficoltà chiunque ma è uno che fa della fisicità il suo punto di forza e i suoi problemi alla caviglia lo hanno molto limitato. Lo ringrazio perché non si è mai fermato e adesso sta migliorando. Ai playoff la cosa più importante per una squadra è la solidità mentale, la capacità di resettare a prescindere dal risultato. Altre cose importanti sono la capacità dell’allenatore di portare accorgimenti tattici tra una sfida e l’altra e la lunghezza del roster”.







CAGLIARI vs TRAPANI: IL PREGARA



Rifinitura al PalaSport di Cagliari per la prima squadra, in vista della partita di domenica 22 aprile contro la Dinamo Academy Cagliari. Gara valida per la 30^ giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest.



I CONVOCATI:

Brandon Jefferson, Andrea Renzi, Filippo Testa, Marco Mollura, Davide Fontana, Stefano Bossi, Nenad Simic, Gabriele Ganeto, Vincenzo Guaiana, Kenneth Viglianisi, Jesse Perry.



Arbitri: TERRANOVA FRANCESCO di FERRARA (FE); TALLON UMBERTO di BOLOGNA (BO); BARBIERO MARCO di MILANO (MI).



Note: Roster al completo. Nulla da segnalare



Media: Diretta streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Radio Cuore Trapani (89.6-89-9 Mhz) e www.trapanisi.it. Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter https://twitter.com/PallacanestroTP. Differita dell’incontro su Telesud Trapani (provincia di Trapani e parte di quelle di Palermo e Agrigento, canale 118 digitale terrestre) il martedì alle ore 20.30. Altra differita su tele8 (provincia Trapani e Palermo, canale 190 digitale terrestre) il mercoledì alle 15.30 ed alle 21.30.