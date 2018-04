Inserita in Cultura il 20/04/2018 da Direttore Iscrizioni al Premio letterario giornalistico Piersanti Mattarella 2018 - IV edizione Sono aperte fino al prossimo 15 giugno le iscrizioni alla IV edizione del Premio letterario giornalistico Piersanti Mattarella, organizzato e curato dalla Onlus Memoria nel Cuore.







Possono partecipare al premio autori di romanzi e prosa in lingua italiana, attinenti ai temi dell’impegno e della resistenza civile quali lotta alla criminalità organizzata, cultura dell’impegno, solidarietà, tolleranza, multiculturalismo, educazione civica.







È possibile presentare libri editi e inediti, raccolte di poesie inchieste giornalistiche, aforismi, e-book e racconti e non sono previsti limiti di età. Obiettivo precipuo è quello di valorizzare e promuovere espressioni d’ingegno letterario e culturale d’ispirazione sociale, che celebrino l’opera morale, istituzionale e civile di Piersanti Mattarella, politico, presidente della Regione Siciliana e strenuo avversario della cultura mafiosa.







I documenti espressamente richiesti nel bando devono essere inviati entro la data di scadenza del bando a Onlus Memoria nel Cuore – via Villa Heloïse, 42 – 90143 Palermo – attraverso una raccomandata postale con ricevuta di ritorno, specificando sulla busta "Premio letterario giornalistico Piersanti Mattarella 2018".







Per convalidare la propria partecipazione al bando, è necessario versare 20 euro a copertura delle spese organizzative. Le venti migliori opere saranno ufficializzate il 15 ottobre e, nel mese di novembre, con una cerimonia ufficiale, avrà luogo la premiazione dei vincitori.







Per ogni altro dettaglio si rimanda al testo completo del bando. Ulteriori informazioni ai numeri 06 4881999, 091 6262999, 392 2203522, 329 0241690.