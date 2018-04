Inserita in Cultura il 20/04/2018 da Direttore Mazara Si Differenzia. Domenica 22 Aprile gazebo in Piazza della Repubblica Domenica 22 Aprile dalle ore 10,00 alle ore 13,00 in Piazza della Repubblica, nell’ambito della campagna di comunicazione per la raccolte differenziata ‘porta a porta’, sarà istallato un gazebo dove sarà possibile ricevere le informazioni utili per una corretta divisione dei rifiuti. Personale incaricato spiegherà ai cittadini il nuovo sistema di raccolta differenziata che inizierà il 14 Maggio e che entro il 15 Giugno verrà effettuato in TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, centro e periferie.



Nel corso della mattinata inoltre sarà distribuito materiale informativo sulla raccolta differenziata e sul servizio che verrà attivato.



Proseguono intanto gli incontri programmati presso gli istituti scolastici per la sensibilizzazione al sistema di raccolta differenziata degli alunni delle scuole cittadine.



I kit per la raccolta differenziata saranno distribuiti agli utenti nel corso delle prossime settimane.



Si ricorda infine che il nuovo sistema di raccolta prevede nei giorni DISPARI (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) la raccolta dell’umido organico (contenitore MARRONE) ed del secco residuale (contenitore GRIGIO). Nei giorni PARI (Martedì, Giovedì e Sabato) invece per quanto riguarda i rifiuti multi materiali(contenitore BLU) e il vetro (contenitore VERDE).



Dalle ore 5 del sabato alle ore 22 della domenica sarà vietato esporre i contenitori dei rifiuti, in quanto la domenica non è prevista alcuna raccolta.



I contenitori colorati dovranno essere esposti davanti l’uscio di casa entro le ore 05,00 del giorno di raccolta.



Rimangono sempre pienamente operativi il Centro di Raccolta di Via Marsala e il Centro Raccolta fogliami e elementi di potatura di Via dei Giardini Fioriti e la possibilità del ritiro a domicilio, in maniera GRATUITA, degli ingombranti chiamando i numeri verdi: 800550811 da rete fissa e il 3924978597 da rete mobile.