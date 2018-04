Inserita in Politica il 20/04/2018 da Direttore Incontro sul turismo "Un progetto turistico per trapani? Si deve!" Sabato 21 aprile, ore 10.30, presso la sede del comitato elettorale di Giacomo Tranchida, in via Marconi 38, il candidato al consiglio comunale di Trapani, Luca Sciacchitano, organizza un incontro tra le parti produttive del turismo cittadino.



Oltre a tutti gli operatori turistici che avranno libero accesso alla sala, saranno invitati il CEO della Peoplefly, Andrea Caldart, il presidente del Distretto Turistico, Giuseppe Pagoto e il candidato sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida.



L´occasione sarà il momento per iniziare una seria riflessione (e si spera un percorso fattivo) sul turismo cittadino nel medio-lungo termine basato su:



Vettore "di bandiera" <--> Governance unica <--> Creazione identità turistica trapanese.



I partecipanti potranno intervenire ed interfacciarsi liberamente con gli ospiti per fugare dubbi, fare domande e, in generale, diventare parte attiva di questo nuovo progetto turistico.